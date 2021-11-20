Суркис – о матче с «Баварией»: нужно выходить и играть, никого не бояться

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене. Мы можем проиграть, но смотря как – отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось. Хотя я лично понимаю, что «Бавария» это сегодня топ-клуб, и команда показывает на сегодняшний день фантастический футбол.

Естественно, многое будет зависеть от того, как сыграют «Барселона» с «Бенфикой». Но если мы зацепимся за очки, и «Бенфика» не выиграет, то мы можем на их поле побороться. Мы могли в первом матче с «Бенфикой» как выиграть, так и проиграть. Хотелось бы увидеть хороший, качественный футбол. Чтобы не было боязни и авантюры в обороне», — цитирует Суркиса пресс-служба клуба.

Матч «Динамо» — «Бавария» пройдет 23 ноября и начнется в 19:45.

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