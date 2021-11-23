Суркис – о матче с «Баварией»: какие пенальти тогда давать?

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который завершился поражением киевлян со счетом 1:2.

«Я считаю, что мы выглядели сегодня достойно, критиковать команду не за что, кроме результата. Но есть определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим. Абсолютно согласен с нашим главным тренером, потому что если такие пенальти не давать как в первом тайме, то какие давать? Отбили полголеностопа Буяльскому.

Играли хорошо, во втором тайме достойно выглядели, но, к сожалению, нет результата. Хорошая игра забывается, но в статистике остается результат. Поэтому нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. Если мы попадем в следующем году в Лигу чемпионов с определенным усилением, мы уже не будем там смотреться как мальчики для битья.

Надо дождаться второго сегодняшнего результата, может, еще не все потеряно и мы сможет продолжить путь в еврокубках», — цитирует Суркиса Sport.ua.

Напомним, что Динамо занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

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