Суркис: никуда не собираюсь уезжать, никакой паники у нас нет

Президент киевского «Динамо» прокомментировал, где он сейчас находится.



«Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день (интервью записывалось в понедельник 14 февраля в кабинете президента клуба - прим. Fcdynamo.com). Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор «Динамо» U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс.

На данный момент наш клуб практически полностью закрыт на карантин, к сожалению, очень много случаев заболевания COVID-19. При этом в прошлом году мы провели полную вакцинацию сотрудников «Динамо», а сейчас организовали дистанционную работу большинства департаментов. У меня же нет возможности решать все вопросы дома, поэтому я регулярно нахожусь в клубном офисе. Вот сегодня надо закрыть вопросы с оплатой чартера наших команд из Турции, подписать бумаги и т.д.

Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды «Динамо» приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой», - цитирует Игоря Суркиса официальный сайт киевлян.

Также определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

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