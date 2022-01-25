Суркис назвал причины споров с Ахметовым

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым. Суркис отметил, что у них дружеские отношения.

«Я с Ринатом Ахметовым в очень хороших отношениях, даже, сказал бы дружеских. У нас с ним спор происходит только в одном – хорошо свистнул судья или плохо свистнул судья.

Разные были у нас моменты в жизни, мы и ругались, через прессу также. У Ахметова есть хорошая фраза: «Ругались за одну минуту, а мирились за одну секунду».

Он правильно говорит, что деньги на последнем месте, а футбол – в душе и в сердце. Мы любим футбол, мы это переживаем через себя. Мы до сих является президентами своих клубов, потому что у нас огромная любовь к футболу, больше, чем к деньгам и ко всему остальному», — сказал Суркис в интервью в программе «Бомбардир».

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