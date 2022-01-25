Суркис: на одной Бразилии украинский чемпионат не поднимешь

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об изменения вектора на трансферном рынке и отметил заслуги бывшего главного тренера команды Сергея Реброва.

«Когда началась война, я понял, что пригласить качественных легионеров пригласить в наш чемпионат будет сложно. Демарш бразильцев в «Шахтере» вы помните, которых с трудом вернули. Я это понимал, что будет сложно.

Когда работал Блохин, было куплено футболистов на 70 миллионов евро. Перечислять, наверное, не надо. Я считал, что, сделав такую покупку, «Динамо» не просто будет выигрывать первое место в чемпионате, а все внутренние турниры. Эти игроки покупались на не перспективу и мы заняли четвертое место.

Мы собрались с аукционерами клуба и решили, что нужно что-то делать с детско-юношеской школой. Перестать готовить ребят, как это делали в СССР – физика, физика и еще раз физика и только первые места. Надо отдать должное Александру Ищенко, но особая благодарность Сергею Реброву, который возглавил команду и с этими футболистами выиграл два чемпионства.

Ребров, кроме всего прочего, глубоко посмотрел на всю структуру ФК «Динамо». Он собрал всех и сказал, что основная команда играет по таким схемам и вся структура, начиная от семилетних детей, должна стремиться играть в такой же футбол.

«Металлист» ищет по всей стране, «Шахтер» мы знаем и так. Смотрите, на одной Бразилии вы не выйдете, вы не поднимете чемпионат. Мы же хотим поднять украинский футбол. Можно взять деньги и купить сборную Бразилии.

Я хочу, чтобы у нас была украинская команда, это философия «Динамо», усиленная точечно легионерами.

Приглашая Луческу, меня волновал один вопрос: не будет ли он приглашать бразильцев, как это было в «Шахтере». Меня Мистер поразил, он умеет работать с любыми игроками и любой национальности, поднимать их на самый высокий уровень», – сказал Суркис в интервью в программе «Бомбардир».

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