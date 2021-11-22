Суркис: может, в матче с «Баварией» «Динамо» добьется положительного результата

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями об игре своей команды в матче с «Черноморцем» (6:1).

«Как оценю игру арендованных «Черноморцем» игроков? Мне сложно оценивать игроков, потому что я смотрю за своими футболистами. Ребятам нужно обтереться в Премьер-лиге, набраться опыта и тогда, возможно, у кого-то будет шанс попасть в «Динамо».

Если не учитывать то, что не можем забить в еврокубках, то в чемпионате боремся за 1-е место. Продолжаем борьбу за Кубок. Виден прогресс команды, но хочется большего добиваться в еврокубках.

Молодежная команда «Динамо» радует нас победами в еврокубках? Когда такой же успех будет у основы? Будем надеяться, что когда-то он придет. Может, с «Баварией» команда выплеснет все, что может, и добьется положительного результата. Надеюсь на это», – сказал Суркис.

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится 23 ноября. Начало встречи в 19:45.



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