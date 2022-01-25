Суркис: философия «Шахтера» абсолютно неправильная

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о философии киевского клуба на трансферном рынке. Суркис оценил приобретения «Шахтера» за последний год на сумму около 60-65 миллионов евро.

«Вот эта философия абсолютно неправильная. Я могу привести пример. Миколенко, наш воспитанник, в которого были вложены небольшие деньги, но он был продан за 20 миллионов евро в топовый чемпионат.

У «Шахтера» – одна философия, у нас – другая, у «Шахтера» – одни возможности, у «Динамо» – другие возможности.

Болельщики могут писать все что угодно и говорить все что угодно. У меня есть главный тренер на сегодняшний день, который работает с футболистами, которые у него есть. Он удовлетворен уровнем и футболистами, которые у него есть.

Возник вопрос, что в летнее трансферное окно купить Витиньо. Главный тренер дал добро, просмотрел его и сказал: «Хочу вас предупредить: на адаптацию, чтобы он стал игроком качественным, надо минимум полгода, максимум – год».

Он надеется, что с начала этого сезона он уже будет иметь больше игрового времени и будет играть в основном составе.

Я не хочу сравнивать нас с «Шахтером» по количеству денег, потраченных на тот или другой трансфер. Я хочу видеть результат в конце турнира. Мы в прошлом году выиграли все, что можно было выиграть, пригласив Луческу, которого все списали.

Я взял на себя огромную ответственность, получил множество критики, выдержал это. Вроде даже не постарел, а помолодел, потому что моя команда выиграла три кубка и два раза играла в Лиге чемпионов.

Если мы увидим, что есть футболист, который может усилить нашу команду и быть сильнее тех футболистов, которые есть на сегодняшний день, мы этого футболиста приобретем», – сказал Суркис в интервью в программе «Бомбардир».

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