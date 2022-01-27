Суркис: если Диалло будет так прогрессировать – это будет топ

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о киевской команде U-19.

«Может, и нужно усиление. Но сегодня, поверьте мне, молодежь, которая есть – не куплю ни за какие деньги. Их только подготовить надо. И в опорной зоне, и на флангах.



Я дружу с агентом Диалло. Я ему очень благодарен. Когда брали Диалло, агент, приличнейший человек, сказал: «Вы возьмите посмотрите, а потом сядем и заключим контракт.

И не так просто уже было с ним заключать 5-летний контракт. Потому что и из «Ман Сити» звонили, и с других европейских серьезных клубов звонили, в Германии им интересовались. Но если он будет так прогрессировать – это будет топ. Гарантирую вам.

Также есть Яцык, Бражко, Вивчаренко», – сказал Суркис в интервью «Бомбардиру».

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