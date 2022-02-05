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Супряга заявил, что не пожмет руку другому игроку сборной Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
18:51
Новость
Футбол

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал о своем отношении к защитнику «Шахтера» Валерию Бондарю и расставании с Дарьей Савиной.

«Общаюсь ли с Дашей Савиной? У нас нет с ней дружеских отношений. Это уже прошлое.

Пожму ли руку Валерию Бондарю? Нет, он очень некрасиво поступил. После того, что он сделал...», – сказал Супряга в интервью Игорю Бурбасу.

Добавим, что Савина вышла замуж за Бондаря после отношений с Супрягой.

Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.

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