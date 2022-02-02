Супряга впервые потренировался в расположении «Сампдории»

02.02.2022
23:33
Новость
Футбол
Украинский нападающий Владислав Супряга уже начал осваиваться в Генуе. Украинец после подписания контракта с генуэзцами и переезда в Италию ознакомился с тренировочной базой команды.
Супряга потренировался на велотренажере и запостил фото в инстаграм.
Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.
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