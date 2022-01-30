Супряга пройдет медосмотр для «Сампдории» в Киеве

Форвард «Динамо» Владислав Супряга сегодня, 30 января, пройдет медосмотр для «Сампдории», сообщает Tuttomercatoweb.



Медосмотр будет проведен в Киеве. Сообщалось, что клубы все еще договариваются по трансферу. Это будет аренда с правом выкупа.

Сейчас стороны обсуждают, сколько «Динамо» получит за аренду и какой будет сумма выкупа. Была информация, что «Сампдория» заплатит 500 тысяч евро, также сообщалось о 2 млн евро. Сумма выкупа составит 7-8 млн евро.

Супряга в этом сезоне провел 6 матчей за «Динамо» во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

«Сампдория» занимает 16-е место в Серии А.

Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».

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Источник: «Динамо» заинтересовано в трансфере бразильского защитника

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