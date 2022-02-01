Киевское «Динамо» и итальянская «Сампдория» оформили договор об аренде нападающего столичной команды и молодежной сборной Украины Владислава Супряги.

Присоединиться к новым партнерам футболист сможет второго февраля. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вчера, первого февраля, Владислав Супряга провел последнее занятие по индивидуальной программе на базе киевлян в Конча-Заспе, а сегодня, получив на руки необходимые документы, отправляется в Италию.

Супряга провел последнюю тренировку в Киеве

Напомним, что Супряга перешел в «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона. По данным итальянских СМИ, сумма аренды — 500 тысяч евро. Опция выкупа — 7,5 млн.евро. «Сампдория» занимает 16 место в чемпионате Италии.

Ранее мы сообщали о том, что «Динамо» продолжит выплачивать зарплату двум футболистам, которые покинули команду.

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