Супряга – о разговоре с Луческу: больше не возвращайся

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга рассказал о разговоре с главным тренером киевской команды Мирчей Луческу перед переходом в итальянскую «Сампдорию».

«Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал, чтобы я больше сюда не возвращался. Сказал, чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал, чтобы я не упускал свой шанс.

Я ему очень благодарен за все, что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен», — сказал Супряга в интервью журналисту Игорю Бурбасу.

21-летний форвард перешел в «Сампдорию» на правах аренды, которая будет действовать до конца сезона с опцией продления еще на один год.

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