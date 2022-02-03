Супряга: хочу помочь «Сампдории» остаться в Серии А

Украинский нападающий Владислав Супряга прокомментировал свой переход в «Сампдорию». 21-летний форвард будет выступать за итальянскую команду на правах аренды.

«Мне очень понравилось то, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят. Приятно, я очень удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. «Сампдория» меня очень хотела, так что я рад, что здесь оказался.

Я больше скоростной форвард, который любит пространство, неплохо играю головой. Постараюсь все сделать, чтобы помочь команде.

Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый номер, потому что он под ним играет. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его.

В первую очередь, хочу помочь команде остаться в Серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Постараюсь забить как можно больше голов», — сказал Супряга клубной пресс-службе.

Напомним, что «Сампдория» взяла в аренду украинского форварда на полтора года с правом выкупа.

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