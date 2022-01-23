Суперлига: «Запорожье» разгромило в гостях «Химик» и другие результаты

Состоялись очередные матчи в рамках украинской баскетбольной Суперлиги.

Один из лидеров «Киев-Баскет» на чужой площадке справился с аутсайдерами из «Черкасских Мавп», которые потерпели пятое поражение подряд.

«Будивельник» сохранил второе место благодаря непростой победе над «Тернополем-ТНЭУ». Еще перед четвертой четвертью отрыв столичной команды составлял всего-то одно очко, но «строителям» удалось увеличить свой перевес.

«Запорожье» в гостях у «Химика» выиграло первую четверть с разницей «+17», а в дальнейшем только увеличило свое превосходство до 30 очков.

Ранее президента «Днепра» оштрафовали и дисквалифицировали.

Суперлига

«Черкасские Мавпы» — «Киев-Баскет» — 73:83 (18:20, 19:26, 22:18, 14:19)

«Будивельник» — «Тернополь-ТНЭУ» — 89:80 (32:25, 14:23, 23:20, 20:12)

«Химик» — «Запорожье» — 56:86 (15:32, 16:20, 13:21, 12:13)

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