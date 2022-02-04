Суперлига: уверенная победа «Будивельника», «Химик» проиграл шестой раз подряд

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.

«Химик» продолжил неудачную серию. Южненцы проиграли в гостях «Черкасским Мавпам», потерпев шестое подряд поражение. У черкасчан в свою очередь это вторая подряд победа. До того у «Мавп» было шесть кряду поражений.

«Будивельник» довел победный стрик до четырех матчей. «Одессу» хватило на две четверти, по итогам которой перевес киевлян составлял только четыре очка. Вторую половину матча «Будивельник» выиграл с разницей «+16». «Одесса» проиграла шестой раз подряд.

Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен матч «Прометея» в Лиге чемпионов ФИбА.

Баскетбольная Суперлига

«Черкасские Мавпы» — «Химик» — 80:78 (22:20, 20:19, 16:13, 22:26)

«Будивельник» — «Одесса» — 88:68 (24:16, 19:23, 25:14, 20:15)

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