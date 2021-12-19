Суперлига Украины: уверенные победы «Запорожья», «Харьковских Соколов» и «Прометея»

19 декабря состоялось 4 матча баскетбольной Суперлиги Украины.



«Химик» дома обыграл «Днепр» – 78:73, «Запорожье» победило «Тернополь» – 75:53, «Одесса» уступила «Харьковским Соколам» – 80:94, «Прометей» одержал победу над «Киев-Баскетом» – 81:69.

Суперлига Украины. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Тернополь» – 75:53 (12:5, 15:19, 26:9, 22:20)

«Химик» – «Днепр» – 78:73 (16:30, 18:15, 28:14, 16:14)

«Одесса» – «Харьковские Соколы» – 80:94 (21:20, 25:31, 19:15, 15:28)

«Прометей» – «Киев-Баскет» – 81:69 (19:13, 18:24, 19:19, 25:13)

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