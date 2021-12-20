Суперлига Украины обратилась в полицию касательно злоупотреблений полномочиями Президентом ФХУ

20 декабря 2021 года представители Хоккейной Суперлиги Украины обратились к главе Национальной Полиции Украины Игорю Клименко из-за злоупотреблений полномочиями президентом Федерации хоккея Украины Георгием Зубко.

Так, 18 декабря Георгий Зубко на своей странице в Facebook разместил сообщение, в котором фактически признал, что уже вынудил членов Дисциплинарного комитета ФХУ наложить санкции на участников Суперлиги, несмотря на то, что настоящее проведение заседания ДК ФХУ планируется на 20 декабря.

Кроме того, Георгий Зубко отправил аудио-сообщение одному из хоккеистов, где прямо подтвердил, что именно он принимает решение о лишении игроков права на участие в хоккейных соревнованиях в Украине и за границей, а также угрожал ему санкциями за переход из одного клуба в другой, сообщает официальный сайт Хоккейной Суперлиги Украины.

Также в заявлении в Национальную Полицию отмечаются факты беспричинных открытий дисциплинарных разбирательств, применения наказаний в адрес игроков и клубов без установления вины и факта правонарушения, препятствование хозяйственной деятельности с использованием в личных целях статуса национальной организации.

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