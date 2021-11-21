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Суперлига: «Тернополь» выиграл у «Кривбасса» в матче, где команды на двоих не набрали 100 очков

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.11.2021
17:53
Новость
Баскетбол

Состоялся очередной матч в рамках украинской баскетбольной Суперлиги.

«Тернополь-ТНЭУ» на своем паркете оказался сильнее «Кривбасса». Хозяева еще в первой четверти оформили перевес «+9», а на большой перерыв ушли с преимуществом в 12 очков. Погоня «Кривбасса» за соперников не увенчалась успехом. Примечательно, что команды в сумме не набрали даже 100 очков – 50:46 в пользу «Тернополя».

«Кривбасс» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 10-е место среди 12-ти команд. У «Тернополя» это третья победа подряд, команда поднялась на восьмое место.

Ранее сборная Украины потеряла из-за травмы своего ведущего игрока.

Суперлига

«Тернополь-ТНЭУ» — «Кривбасс» — 50:46 (13:4, 15:12, 14:15, 8:15)

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