Суперлига: «Прометей» выиграл с разницей в 60 очков и другие результаты

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.

«Прометей» с разницей в 60 очков разгромил на своей площадке «Черкасские Мавпы». Действующий чемпион Украины продолжает идти без потерь в Суперлиге. У «Прометея» в нынешнем чемпионате 25 побед в 25-ти матчах.

Также выездные победы над соответственно «Запорожьем» и «Тернополем» одержали «Будивельник» и «Днепр».

Ранее «Прометей» стартовал с двух побед в раунде топ-16 Лиги чемпионов ФИБА. 10 февраля команда из Слобожанского обыграла дома испанскую «Уникаху».

Суперлига

«Прометей» – «Черкасские Мавпы» – 122:62 (29:16, 33:19, 34:14, 26:13)

«Запорожье» – «Будивельник» - 69:81 (25:20, 14:14, 13:25, 17:22)

«Тернополь» – «Днепр» - 63:84 (12:15, 17:23, 12:16, 22:30)

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