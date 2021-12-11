Суперлига: «Прометей» продлил победную серию и другие результаты

Состоялись четыре матча в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.
«Прометей» одержал семнадцатую победу в семнадцати встречах, одолев в гостях «Черкасские Мавпы». Напомним, что эта команда первой в истории Украины пробилась в раунд плей-ин Лиги чемпионов ФИБА.
«Будивельник» справился на своем паркете с «Запорожьем» и сохранил второе место. «Кривбасс» прервал серию из семи подряд поражений благодаря победе над «Химиком». «Николаев» потерпел шестое подряд поражение, уступив дома «Одессе».
Суперлига
«Будивельник» — «Запорожье» — 87:81 (18:19, 25:20, 20:23, 24:19)
«Черкасские Мавпы» — «Прометей» — 76:90 (13:19, 23:22, 22:29, 18:20)
«Кривбасс» — «Химик» — 66:63 (9:13, 21:13, 21:16, 15:21)
«Николаев» — «Одесса» — 80:82 (16:21, 21:21, 15:19, 28:21)
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