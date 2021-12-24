Суперлига: «Прометей» продлил победную серию до 21-го матча

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.
«Днепр» переиграл на чужой площадке «Запорожье». Гости сразу захватили лидерство и весь матч держали соперника по дерби на дистанции.
«Прометей» продлил победную серию до 21-го матча, результативно сыграв против «Харьковских Соколов». Чемпион страны остается непобедимым в нынешнем чемпионате. Ранее «Прометей» одержал яркую победу над «Людвигсбургом» в Лиге чемпионов ФИБА.
«Черкасские Мавпы» продержались на равных две четверти против «Киев-Баскета», после чего сказался перевес в классе столичных баскетболистов над аутсайдерами. Киевляне прервали серию из двух поражений.
Суперлига
«Запорожье» — «Днепр» — 67:80 (16:22, 17:20, 20:18, 14:20)
«Прометей» — «Харьковские Соколы» — 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)
«Черкасские Мавпы» — «Киев-Баскет» — 68:85 (16:16, 16:16, 12:25, 24:28)
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