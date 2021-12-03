Суперлига: «Прометей» крупно выиграл у «Химика», «Запорожье» в овертайме дожало «Одессу»

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.

Действующий чемпион «Прометей» не оставил шансов «Химику» на своей площадке. Еще в первой четверти хозяева оформили себе перевес «+12». «Химик» сократил разрыв до восьми очков перед большим перерывом. Однако во второй половине матча «Прометей» нарастил отрыв до «+29».



Команда Ронена Гинзбурга продолжает идти без потерь. «Прометей» одержал пятнадцать побед в пятнадцати матчах Суперлиги.

«Запорожье» в тяжелом матче одолело «Одессу» дома. Хозяева ушли на большой перерыв с девятью очками преимущества. Однако «Одессе» удалось перевести матч в овертайм. В дополнительной 5-минутке «Запорожье» уверенно превзошло соперника, набрав на 12 очков больше.

Ранее своего соперника по первому раунду плей-офф Еврокубка ФИБА узнала женская команда «Прометея».

Суперлига

«Прометей» — «Химик» — 90:61 (21:9, 19:23, 24:12, 26:17)

«Запорожье» — «Одесса» — 101:89 ОТ (23:16, 22:20, 21:26, 17:21, 18:6)

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