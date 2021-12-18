Суперлига: победы «Будивельника» и «Черкасских Мавп»

18 декабря состоялись два матча в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.

«Будивельник» одержал победу над «Кривбассом». Киевская команда уходила на последний перерыв с перевесом в 18 очков, но позволила сопернику сохранить интригу. Криворожане в последней четверти набрали 33 очка.

«Будивельник» одержал 16-ю победу в сезоне и остался на втором месте.

В другом матче «Черкасские Мавпы» совершили камбэк в игре с «Николаевом». Гости вели в 12 очков после первой половины, однако не смогли удержать свой перевес. «Николаев» потерпел восьмое поражение подряд и замыкает таблицу Суперлиги. «Мавпы» благодаря этой победе смогли обойти конкурента.

Ранее «Киев-Баскет» на последней секунде проиграл «Реджо-Эмилии» в Кубке Европы ФИБА.

Суперлига

«Будивельник» — «Кривбасс» — 82:73 (17:12, 21:15, 20:13, 24:33)

«Черкасские Мавпы» — «Николаев» — 81:71 (16:24, 19:23, 18:8, 28:16)

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