Суперлига: первое поражение «Прометея», уверенная победа «Тернополя»

В рамках украинской баскетбольной Суперлиги состоялись очередные матчи.

Лидер и действующий чемпион «Прометей» потерпел первое поражение в чемпионате. Команда из Слобожанского уступила с разницей в 25 очков «Харьковским Соколам» в гостях. Следует отметить, что в составе «Прометея» отсутствовали легионеры, которые и определяют силу этой команды.

«Тернополь» уверенно справился с «Запорожьем», хотя уступал после двух четвертей. Но вторую половину матча хозяева выиграли со счетом 49:30.

Матч между «Николаевым» – «Кривбассом» перенесен.

Ранее ФБУ перенесла на апрель Матч звезд баскетбольной Суперлиги.

Суперлига

«Тернополь» – «Запорожье» – 87:70 (18:24, 20:16, 19:12, 30:18)

«Харьковские Соколы» – «Прометей – 98:73 (26:23, 23:16, 27:19, 22:15)

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