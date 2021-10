Суперлига: очередная победа «Прометея», разгром от «Киев-Баскета» и другие результаты

Состоялись очередные матчи украинской баскетбольной Суперлиги.

«Запорожье» почти всю игру пыталось догнать «Кривбасс». Перед заключительной четвертью криворожане вели с разницей в шесть очков. Однако последнюю 10-минутку вчистую выиграли запорожцы, закончившие матч с перевесом «+10».

«Одесса» еще в первой четверти создала себе комфортный перевес в выездной игре с «Тернополем» и удержала победу.

«Прометей» добыл десятую победу в десяти матчах чемпионата, справившись с «Николаевым».

«Киев-Баскет» не оставил никаких шансов «Химику», разгромив соперника с разницей в 38 очков.

30 октября победы добыли «Будивельник» и «Харьковские Соколы».

Суперлига

«Запорожье» — «Кривбасс» — 80:70 (26:29, 17:19, 12:13, 25:9)

«Тернополь-ТНЭУ» — «Одесса» — 67:75 (13:25, 17:18, 22:17, 15:15)

«Прометей» — «Николаев» — 92:79 (24:20, 26:14, 27:26, 15:19)

«Киев-Баскет» — «Химик» — 102:64 (24:22, 25:17, 21:13, 32:12)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You