Суперлига: «Николаев» разгромил «Запорожье» и другие результаты

Состоялись очередные матчи в рамках украинской баскетбольной Суперлиги.

«Химик» одержал вторую подряд победу, сломив сопротивление «Тернополя-ТНЭУ». У команды с Западной Украины же это третье поражение подряд.

«Николаев» крупно выиграл на своей площадке у «Запорожья». При этом гости даже выиграли первую четверть с разницей в семь очков, но затем хозяева полностью захватили контроль над игрой. «Николаев» прервал серию из четырех поражений.

«Одесса» дожала в овертайме «Киев-Баскет». Столичная команда проиграла после четырех побед в рамках чемпионата. Напоминаем, что «Киев-Баскет» загружен в еврокубках, где потерпел поражение 10 ноября.

Суперлига

«Химик» — «Тернополь-ТНЭУ» — 63:57 (13:14, 17:10, 20:14, 13:19)

«Николаев» — «Запорожье» — 88:60 (21:28, 27:15, 28:8, 12:9)

«Одесса» — «Киев-Баскет» — 94:86 ОТ (17:15, 19:19, 18:23, 25:22, 15:7)

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