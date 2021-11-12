Суперлига: «Николаев» разгромил «Запорожье» и другие результаты

Состоялись очередные матчи в рамках украинской баскетбольной Суперлиги.
«Химик» одержал вторую подряд победу, сломив сопротивление «Тернополя-ТНЭУ». У команды с Западной Украины же это третье поражение подряд.
«Николаев» крупно выиграл на своей площадке у «Запорожья». При этом гости даже выиграли первую четверть с разницей в семь очков, но затем хозяева полностью захватили контроль над игрой. «Николаев» прервал серию из четырех поражений.
«Одесса» дожала в овертайме «Киев-Баскет». Столичная команда проиграла после четырех побед в рамках чемпионата. Напоминаем, что «Киев-Баскет» загружен в еврокубках, где потерпел поражение 10 ноября.
Суперлига
«Химик» — «Тернополь-ТНЭУ» — 63:57 (13:14, 17:10, 20:14, 13:19)
«Николаев» — «Запорожье» — 88:60 (21:28, 27:15, 28:8, 12:9)
«Одесса» — «Киев-Баскет» — 94:86 ОТ (17:15, 19:19, 18:23, 25:22, 15:7)
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