Суперлига: «Кривбасс» проиграл дерби «Днепру», «Николаев» прервал длинную серию поражений

Состоялись очередные матчи в рамках украинской баскетбольной Суперлиги.

В Кривом Роге состоялось дерби. Местный «Кривбасс» по итогам первой половины матча отпустил «Днепр» в отрыв на 11 очков. Криворожане устроили погоню за гостями, но им только удалось сократить отставание до итоговых «-5».

«Николаев» на своей площадке прервал серию из 12 подряд поражений, неожиданно победив одного из лидеров «Харьковских Соколов». Хозяева по ходу матча растеряли перевес, но в четвертой четверти склонили чашу весов на свою сторону.

Ранее стала известна причина переноса ответного матча Лиги чемпионов ФИБА между лидером украинской Суперлиги «Прометеем» и «Хапоэлем» из Иерусалима.

Суперлига

«Кривбасс» — «Днепр» — 82:87 (16:22, 17:22, 18:13, 31:30)

«Николаев» — «Харьковские Соколы» — 71:63 (23:15, 12:19, 14:15, 22:14)

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