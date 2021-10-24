Суперлига. «Кривбасс» обыграл «Днепр», «Прометей» добыл восьмую победу кряду

Сыграны четыре поединка регулярного чемпионата Суперлиги. «Кривбасс» на своей площадке обыграл «Днепр». Таким образом, криворожская команда прервала серию из четырех поражений кряду.

«Прометей» на выезде разгромил «Химик». Подопечные Ронена Гинзбурга добыли восьмую победу кряду, оставшись единственной командой Суперлиги, которая еще не теряла очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» – «Днепр» - 82:71 (31:22, 19:10, 17:18, 15:21)

«Химик» – «Прометей» - 64:92 (11:24, 12:16, 16:17, 25:25)

«Николаев» – «Харьковские Соколы» - 71:82 (19:23, 15:22, 23:23, 14:14)

«Одесса» – «Запорожье» - 68:67 (17:24, 11:13, 23:11, 17:9)

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