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Суперлига. «Кривбасс» обыграл «Днепр», «Прометей» добыл восьмую победу кряду

Павел Соловей
Павел Соловей
24.10.2021
20:31
Новость
Баскетбол

Сыграны четыре поединка регулярного чемпионата Суперлиги. «Кривбасс» на своей площадке обыграл «Днепр». Таким образом, криворожская команда прервала серию из четырех поражений кряду.

«Прометей» на выезде разгромил «Химик». Подопечные Ронена Гинзбурга добыли восьмую победу кряду, оставшись единственной командой Суперлиги, которая еще не теряла очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» – «Днепр» - 82:71 (31:22, 19:10, 17:18, 15:21)

«Химик» – «Прометей» - 64:92 (11:24, 12:16, 16:17, 25:25)

«Николаев» – «Харьковские Соколы» - 71:82 (19:23, 15:22, 23:23, 14:14)

«Одесса» – «Запорожье» - 68:67 (17:24, 11:13, 23:11, 17:9)

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