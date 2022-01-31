Суперлига. «Краматорск» и «Альтаир» забросили 13 шайб на двоих

«Краматорск» добыл победу над «Альтаиром» (7:6) в матче 16-го тура украинской хоккейной Суперлиги. Победитель встречи определился в овертайме.

Победу «Краматорску» принес Богдан Середницкий.

«Краматорск» поднялся на второе место в Суперлиге. «Альтаир» замыкает турнирную таблицу.

Хоккей. Суперлига. Регулярный чемпионат

«Краматорск» — «Альтаир» — 7:6 ОТ (2:3, 1:1, 3:2, 1:0)

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