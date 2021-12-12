Суперлига: «Киев-Баскет» уверенно выиграл у «Днепра» в гостях

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.

«Харьковские Соколы» в нелегком матче на своей площадке справились с одним из аутсайдеров «Тернополем-ТНЭУ». Для харьковчан это 13-я победа в сезоне и четвертый выигрыш подряд.

«Киев-Баскет» в центральном матче дня на выезде переиграл «Днепр». Гости из столицы уже после двух четвертей получили перевес «+14», который в дальнейшем только увеличили.

11 декабря «Прометей» довел свою победную серию со старта сезона в Суперлиге до 17-ти матчей.

Суперлига

«Харьковские Соколы» — «Тернополь-ТНЭУ» — 75:70 (17:15, 12:14, 26:21, 20:20)

«Днепр» — «Киев-Баскет» — 61:79 (16:24, 16:22, 11:13, 18:20)

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