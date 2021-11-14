Суперлига. «Киев-Баскет» уверенно победил «Химик», «Прометей» разгромил «Николаев»

В рамках украинской баскетбольной Суперлиги состоялись два стартовых матча воскресного игрового дня. «Запорожье» на выезде победили «Кривбасс» со счетом 69:58.

«Киев-Баскет» разгромил «Химик» на выезде, отдав команде из Южного лишь одну четверть.

«Тернополь» обыграл «Одессу» — 72:62. «Тернополь» добыл четвертую победу в сезоне, прервав серию поражений из четырех игр кряду.

«Прометей» на выезде разгромил «Николаев» со счетом 89:55.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» — «Запорожье» — 58:69 (12:19, 20:13, 17:23, 9:14)

«Химик» — «Киев-Баскет» — 69:93 (14:27, 19:21, 24:21, 12:24)

«Одесса» – «Тернополь» – 62:72 (16:22, 15:12, 11:27, 20:11)

«Николаев» — «Прометей» — 55:89 (9:21, 9:27, 17:19, 20:22)

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