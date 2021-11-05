Суперлига. «Киев-Баскет» победил «Тернополь», «Днепр» прервал победную серию «Харьковских Соколов»

Состоялись два матча регулярного чемпионата украинской Суперлиги. «Харьковские Соколы» на своей площадке проиграли «Днепру», прервав победную серию из семи матчей. Самым результативным игроком встречи стал легионерхозяев Макс Махоуни (21 очко).

Во втором матче игрового дня «Киев-Баскет» в овертайме победил «Тернополь». Благодаря этому результату киевская команда вышла на второе место в Суперлиге.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» — «Днепр» — 69:76 (21:21, 10:27, 19:13, 19:15)

«Киев-Баскет» — «Тернополь» — 85:80 ОТ (12:20, 24:7, 12:27, 23:17, 14:9)

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