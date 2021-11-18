Суперлига: «Химик» проиграл «Черкасским Мавпам», «Будивельник» уверенно справился с «Одессой»

Состоялись очередные матчи в рамках баскетбольной Суперлиги.
«Черкасские Мавпы» прервали серию из шести подряд поражений, одолев в гостях «Химик». В составе победителей 19 очков набрал Айзек Хэмилтон. «Мавпы» по итогам первой половины матча оформили перевес в 10 пунктов, который впоследствии только увеличили.
Очень уверенно «Будивельник» в выездном матче превзошел «Одессу». У киевлян после двух четвертей было «+17». В дальнейшем «Будивельник» уверенно держал на расстоянии соперника. У киевлян 19 очков набрал Владимир Конев. «Будивельник» добыл пятую подряд победу.
Ранее «Киев-Баскет» пробился во второй раунд Кубка Европы ФИБА.
Украинская баскетбольная Суперлига
«Химик» — «Черкасские Мавпы» — 63:76 (17:19, 13:21, 18:14, 15:22)
«Одесса» — «Будивельник» — 76:92 (14:20, 13:24, 25:26, 24:22)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.