Суперлига: «Химик» проиграл «Черкасским Мавпам», «Будивельник» уверенно справился с «Одессой»

Состоялись очередные матчи в рамках баскетбольной Суперлиги.

«Черкасские Мавпы» прервали серию из шести подряд поражений, одолев в гостях «Химик». В составе победителей 19 очков набрал Айзек Хэмилтон. «Мавпы» по итогам первой половины матча оформили перевес в 10 пунктов, который впоследствии только увеличили.

Очень уверенно «Будивельник» в выездном матче превзошел «Одессу». У киевлян после двух четвертей было «+17». В дальнейшем «Будивельник» уверенно держал на расстоянии соперника. У киевлян 19 очков набрал Владимир Конев. «Будивельник» добыл пятую подряд победу.

Ранее «Киев-Баскет» пробился во второй раунд Кубка Европы ФИБА.

Украинская баскетбольная Суперлига

«Химик» — «Черкасские Мавпы» — 63:76 (17:19, 13:21, 18:14, 15:22)

«Одесса» — «Будивельник» — 76:92 (14:20, 13:24, 25:26, 24:22)

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