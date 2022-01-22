Суперлига. «Харьковские Соколы» потерпели третье поражение подряд, «Днепр» обыграл «Николаев»

В матче регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу «Днепр» на выезде обыграл «Николаев» со счетом 76:68. Днепряне добыли четвертую победу подряд.

Наиболее результативным игроком матча стал Матей Радунич из «Николаева», который набрал 18 очков.

В другом матче дня «Харьковские Соколы» на выезде проиграли «Кривбассу», потерпев третье поражение кряду.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» — «Днепр» — 68:76 (14:28, 20:17, 17:12, 17:19)

«Кривбасс» — «Харьковские Соколы» — 80:74 (15:27, 23:8, 26:16, 16:23)

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