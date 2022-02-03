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Суперлига. «Донбасс» разгромил «Альтаир»

Павел Соловей
Павел Соловей
03.02.2022
22:32
Новость
Хоккей

«Донбасс» уничтожил «Альтаир» в очередном матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги со счетом 9:1. Донецкая команда выиграла у главного аутсайдера регулярного чемпионата все три периода.

«Донбасс» продолжает единолично лидировать в регулярном чемпионате Суперлиги. «Альтаир» по-прежнему на последней позиции с одним очком.

Суперлига

«Донбасс» — «Альтаир» — 9:1 (1:0, 5:1, 3:0)

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