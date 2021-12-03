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Суперлига: «Днепр» разгромил «Николаев», «Кривбасс» уступил «Харьковским Соколам»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
21:32
Новость
Баскетбол

Состоялись матчи в рамках Украинской баскетбольной Суперлиги.

«Днепр» на своем паркете одержал крупную победу над «Николаевом». На большой перерыв хозяева ушли с перевесом в 20 очков. «Николаев» в третьей четверти смог восстановить интригу, сократив отставание до «-12». Однако в четвертой 10-минутке «Днепр» довел свое преимущество до 29 очков.

«Харьковские Соколы» в напряженном матче переиграли «Кривбасс». Соперники шли плотно, однако в итоге харьковчане выиграли три четверти и нарастили отрыв до семи очков.

Ранее «Прометей» разгромил «Химик».

Суперлига

«Днепр» — «Николаев» — 99:70 (21:14, 23:10, 18:26, 37:20)

«Харьковские Соколы» — «Кривбасс» — 72:65 (16:15, 17:14, 16:16, 23:20)

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