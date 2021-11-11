Суперлига. «Будивельник» победил «Днепр», «Харьковские Соколы» обыграли «Черкасские Мавпы»

11 ноября были сыграны два матча регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу. «Будивельник» на своей площадке обыграл «Днепр» со счетом 91:74. Самым результативным игроком матча стал лидер киевлян Джиан Клавелл — 27 очков.

«Черкасские Мавпы» и «Харьковские Соколы» решали судьбу своего поединка в овертайме. В дополнительное время «Соколы» оторвались от хозяев на пять очков – 78:83.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» — «Днепр» — 91:74 (26:20, 25:20, 19:17, 21:17)

«Черкасские Мавпы» — «Харьковские Соколы» — 78:83 (11:21, 19:22, 24:16, 17:12, 7:12 ОТ)

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