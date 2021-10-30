Суперлига. «Будивельник» на выезде обыграл «Днепр», «Харьковские Соколы» победили «Черкасских Мавп»

Состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. «Будивельник» в последней четверти склонил чашу весов в свою пользу в гостевом матче с «Днепром».

«Харьковские Соколы» дома уверенно обыграли «Черкасских Мавп».

Суперлига

«Харьковские Соколы» – «Черкасские Мавпы» 79:59 (24:14, 16:15, 20:18, 19:12)

«Днепр» – «Будивельник» 87:100 (25:26, 26:27, 16:16, 20:31)

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