«Сумы» оштрафованы на три очка за поведение фанатов

КДК УАФ вынес решение по матчу «Сумы» – «Перемога», который состоялся 23 октября в рамках Второй лиги Украины.



За ненадлежащее поведение болельщиков «Сум», которое привело к приостановке матча, с клуба сняли три очка. Теперь у команды из Сум 2 очка. Ранее клубу засчитали техническое поражение за отмену матча с «Таврией».

Также «Сумы» вынуждены заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен и провести два домашних матча без болельщиков.

Ранее мы сообщали, что КДК УАФ по итогам матча «Сумы» — «Перемога» также оштрафовал клуб из Днепра.

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