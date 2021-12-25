Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«Сумы» оштрафованы на три очка за поведение фанатов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
25.12.2021
11:22
Новость
Футбол

КДК УАФ вынес решение по матчу «Сумы» – «Перемога», который состоялся 23 октября в рамках Второй лиги Украины.

За ненадлежащее поведение болельщиков «Сум», которое привело к приостановке матча, с клуба сняли три очка. Теперь у команды из Сум 2 очка. Ранее клубу засчитали техническое поражение за отмену матча с «Таврией».

Также «Сумы» вынуждены заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен и провести два домашних матча без болельщиков.

Ранее мы сообщали, что КДК УАФ по итогам матча «Сумы» — «Перемога» также оштрафовал клуб из Днепра.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи