Судаков – о поездке на Евро-2020: понимал, что я чисто попутчик

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал о пребывании в сборной Украины на Евро-2020. Хавбек «горняков» так и не дебютировал за сине-желтых на европейском первенстве.

«Когда увидел группу, понимал, что с Нидерландами вряд ли сыграю, хотя тренировался неплохо. Думаю, с Македонией должны выпустить минут на 20. И все время мысли, что буду-буду. А у Андрея Николаевича была одна обойма и три-четыре игрока для ротации. На остальных футболистов он не особо рассчитывал и поэтому было без шансов. Я уже с этим смирился и понимал, что я чисто попутчик.

Была игра с Англией, 86-я минута и когда я стоял, мяч не выходит, я понимаю, что сейчас дебют на Евро. Когда арбитр свистнул, я очень сильно расстроился», — признался Судаков в интервью пресс-службе

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