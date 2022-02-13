Судаков: новый контракт не влияет на мою самоотдачу, я всегда мотивирован

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков дал комментарий после заключения нового контракта с донецким клубом. Он пролонгировал свое соглашение до 31 декабря 2026 года.

«Впечатления только положительные, я рад. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство «Шахтера» за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.

Конечно же, вижу себя в «Шахтере» футболистом основы. Планы максимальные — стать одним из лучших игроков чемпионата, Европы и завоевывать все возможные трофеи с клубом.

Для меня не важен контракт — я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его приделами я выкладываюсь по максимуму. Контракт не влияет на самоотдачу», — приводит слова Судакова официальный сайт «Шахтера».

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