Судаков: матч с «Десной» проходил под нашим контролем

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от матча с «Десной» (4:1), в котором он записал на свой счет победный гол.

«Всё приходит с опытом, я прогрессирую от игры к игре. Стараюсь выходить так же, как и на тренировках, делать разницу на поле, отдавать голевые передачи, забивать мячи. Сегодня удалось отличиться результативной передачей и голом, так что эмоции остались только положительные.



Мой гол? Всё тренируется. Принять и развернуться может каждый, но попасть — другое.

Какие были установки, когда «Десне» удалость сравнять счет? Продолжали играть так, как и договаривались до матча. Чувствовали, что доминируем и матч проходит под нашим контролем. Да, пропустили ненужный мяч, но повезло, что быстро вышли вперед. Не хочу сказать, что играли по результату, так как мы действовали уверенно, у «Десны» моментов не было, мы постоянно находились на чужой половине поля. Думаю, после первого тайма могли забивать пять голов», — цитирует Судакова официальный сайт «Шахтера».

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