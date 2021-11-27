Ступар: странно, почему Риццоли и Лучи пока не отреагировали на ошибку судьи в Мариуполе

16 тур чемпионата УПЛ открылся поединком «Мариуполь» — «Львов», в котором не обошлось без судейского скандала.

Экс-арбитр ФИФА, а ныне известный футбольный эксперт Мирослав Ступар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, правильно ли поступил арбитр матча отменив взятие ворот гостей в компенсированное к первому тайму время.

«Есть методические рекомендации, что арбитр должен дать возможность команде завершить атакующее действие, даже если время истекло. Рефери Дердо прибавил к основному времени первого тайма одну минуту и когда после вынесения предупреждения львовянину, вернулся на исходную позицию, шла уже 47-я минута. И когда после подачи мяч рикошетом от игрока гостей полетел в направление защитника хозяев Мампасси, дал свисток о истечении времени и отменил взятие ворот после удара мариупольца. Хотя должен был засчитать гол и не только потому, что необходимо было учесть затраченное время на вынесение предупреждения, но самое главное, что это было одно атакующее действие.

Отмененное взятие ворот вызвало немало споров в футбольных кругах, но почему-то до сих пор не высказали своего мнения новый судейский куратор Никола Риццоли и Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи».



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