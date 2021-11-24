Ступар: авторитет «Баварии» давил на судейскую бригаду в Киеве

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что арбитр при счете 0:1 не наказал «Баварию» назначением пенальти за фол на Виталии Буяльском.

Экс-арбитр ФИФА, а ныне известный футбольный эксперт Мирослав Ступар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал этот эпизод, случившийся в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

Мирослав Ступар

«Буяльский удачно открылся в штрафной площадке гостей, и игрок «Баварии» в борьбе ударил его по голеностопу. Контакт был, и арбитр обязан был назначить пенальти. Мне, если откровенно, просто не понятно почему турок Мелер не указал на 11-метровую отметку, к сожалению, не подсказал ему и арбитр, работающий с системой VAR.

Я не могу утверждать, что Мелер предвзято относился к «Динамо», однако чувствовалось, что авторитет «Баварии» сильно давит на судейскую бригаду. Вспомните эпизод, когда Николай Шапаренко был наказан предупреждением, а когда в похожей ситуации вскоре сфолили на нем, то рефери ограничился только штрафным ударом. Иликогда вместо углового судьи назначали удар от ворот.

Накажут ли за эти ошибки Мелера и его ассистентов? Сложно сказать, остается запастись терпением и проанализировать следующие назначения турецкого арбитра. Однако при любом варианте уже никто результат матча «Динамо» — «Бавария» не изменит».

Ранее своими впечатлениями от матча «Динамо» и «Баварии» поделился Иван Гецко.

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