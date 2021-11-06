Ступар: арбитраж Романюк в матче «Минай» — «Мариуполь» был неоднозначным

В поединке 14 тура чемпионата УПЛ «Минай» — «Мариуполь» было два удаления, семь предупреждений, кроме двух забитых голов еще и нереализованный пенальти.
Известный в прошлом рефери, а ныне авторитетный футбольный эксперт Мирослав Ступар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями об арбитраже Анастасии Романюк.
«Это был уже третий матч Романюк в УПЛ и, как и два предыдущих ее арбитраж оставил двоякое впечатление. В частности, Анастасия не заметила, что закарпатец Матич сыграл рукой в своей штрафной площадке, а ассистентка почему то не подсказала ей. В тех случаях, когда были показаны желтые карточки, далеко не все нарушения заслуживали такого наказания. Не всегда правильные решения принимали и ассистентки, что вносило нервозность в действия футболистов.
Все же, важно, что результативных ошибок Романюк не совершила. По делу были и удаления: мариупольца Очеретько — за грубый фол, а закарпатца Ахмедзаде — за неспортивное поведение, из-за чего он схлопотал второе предупреждение. Несколькими секундами раньше нападающий хозяев после показанной ему желтой карточки похлопал арбитру.
Припоминается, в свое время в поединке «Арарат» —«Динамо» (Тбилиси) я в похожей ситуации удалил защитника гостей Тенгиза Сулаквелидзе. Арбитры же не артисты на сцене, чтобы им рукоплескать. Так что в этом случае Романюк поступила правильно».
Напомним, что «Мариуполь» благодаря дублю Кащука обыграл в гостях «Минай».
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