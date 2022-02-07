Стрелявшая без промахов Петренко: перед гонкой ожидала от себя худшего

Украинская биатлонистка Ирина Петренко поделилась впечатлениями от своего выступления в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Благодаря стрельбе без промахов ей удалось финишировать на высоком 11-м месте. У Петренко это лучший результат в нынешнем сезоне.

«Последние дни ветер был чуть меньше, поэтому было комфортно. Сезон у меня начался не лучшим образом, много болела, поэтому, наверное, ожидала от себя худшего. На сегодня, наверное, это мой максимум.

Комфортно ли чувствовала себя во время стрельбы? Да. Просто надо было сделать то, что умею, вот и всё», — сказала Петренко в интервью «Суспильному».

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