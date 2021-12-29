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Столичный клуб Второй лиги кардинально обновит состав

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
29.12.2021
22:24
Новость
Эксклюзивы
Столичный клуб Второй лиги кардинально обновит состав

Руководство «Рубикона» осталось недовольно выступлением команды в осенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, киевский «Рубикон» прекратил сотрудничество с большим количеством футболистов. Команду покинули защитники Даниил Давыденко, Артем Махонин и Дмитрий Мохначук, полузащитники Максим Кулиш, Стивен Ньянка, Глеб Тетерук, Вадим Шутенко и Сергей Островерх, а также нападающие Евгений Могиль (на фото) и Алексей Притуляк.

Закончились арендные соглашения с защитником Рудольфом Сухомлиновым и полузащитником Владиславом Улянченко, права на которых принадлежат донецкому «Олимпику».

«Рубикон» занимает 13-е место в группе А Второй лиги. После выхода из отпуска команда Виктора Куряты планирует выступить на Мемориале Макарова, который стартует 22 января. В матчах турнира киевляне просмотрят многочисленных потенциальных новичков.

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