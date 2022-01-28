Степаненко: Винисиус Тобиас – будущее «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в интервью Shakhtar News рассказал о рабочем процессе в Турции, первом контрольном матче межсезонья против «Вольфсберга» (4:1) и новичках команды.

«Все нормально. Есть немного усталость, крепатура, но все в рабочем режиме. Это нормально, когда на первом сборе ты работаешь где-то на усталости.

Очень много тактических упражнений, которые сочетаются с интенсивными отрезками. Больше специфической работы: тактика, с мячом, командные действия. Все это интенсивно и с довольно большими промежутками времени, чтобы имплементировать в игру то, что выполняется в тактических упражнениях.

Играли против неплохой команды. Чем австрийцы славятся, и мне это нравится, что они всегда прессингуют, играют с ромбом в середине и двумя нападающими. В принципе, это для нас хорошо, потому что мы как раз пытались выходить из обороны через короткий пас, без длинных передач. Не всегда получалось, тем не менее некоторые наработки проходили и удавались. Видно, что еще физически не совсем готовы, нет тех движения и легкости, которые должны быть. Это первый, втягивающий матч, дальше будет лучше.

Винисиус Тобиас – молодой парень, который пока смотрит и привыкает. Думаю, это футболист на будущее «Шахтера». Ему нужно время, чтобы адаптироваться, хотя с «Вольфсбергером» он отдал две голевые передачи. Постепенно наберет форму, поймет, как команда играет, и будет создавать конкуренцию.

Давид Нерес, можно сказать, уже опытный футболист, и его взяли под результат. Ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться к команде, знакомиться с партнерами, чтобы уже с самого начала сезона приносить результат», – передает слова Степаненко пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Коноплянка продолжает оставаться на радаре «Днепра-1».

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