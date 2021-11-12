Степаненко: Украина должна была выигрывать в одну калитку

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями от товарищеского матча с Болгарией (1:1).

«Полностью переиграли, даже не знаю, сколько там было опасных моментов и ударов по воротам соперника. Вообще в одну калитку, должны были выигрывать в четыре-пять голов, даже шесть, может быть. Бывают такие матчи, когда ты постоянно атакуешь, пропускаешь контратаку, а потом не можешь забить. Сегодня был такой матч. По игре, думаю, к команде нет никаких претензий.

36 ударов, из которых в створ — 14? Да, мяч просто не хотел лететь в ворота — то в защитника попадет, то вратарь здорово сыграл, то не хватило каких-то сантиметров, три гола забили из офсайда. Будем надеяться, что оставили забитые мячи на самый важный матч.

Стадион «Черноморец» фартовый для меня в сборной — я второй раз здесь забил. Мне приятно, но хотелось бы забить в официальных матчах, так как я отличался только в товарищеских. Но очень приятно, хороший гол, еще и с правой ноги — я очень доволен.

Это четвертый мой гол за сборную, по-моему. Кому забивал? Я вспоминал. Смешно будет. Нигеру, Кипру и, по-моему, албанцам. И сегодня», — сказал Степаненко в интервью телеканалу «Футбол».

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